Administradora do Porto de Fortaleza irá realizar Pregão para contratar empresa de locação de veículos; veja

A administradora do Porto de Fortaleza, Companhia das Docas do Ceará (CDC), contratará a empresa responsável pela locação de veículos por meio de um Pregão eletrônico aberto que ocorrerá no dia 15 de julho. As propostas começaram a ser enviadas no dia 24 de junho às 8h. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O edital da licitação, publicado no dia 24 de junho no Diário Oficial da União (DOU), determina que o critério de julgamento será menor preço por item, ou seja, o fator preponderante para a escolha da proposta mais vantajosa será o valor. Até o início da sessão pública, as ofertas poderão ser retiradas ou substituídas pelos licitantes. Lances com identificação do interessado serão desclassificados.