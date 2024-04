Porto de Fortaleza recebe navio da Rússia com carga de 4 mil toneladas de asfalto

Uma carga com 4 mil toneladas de asfalto chegou ao Porto de Fortaleza vinda da Rússia. O material abastecerá a indústria de asfalto Companhia Brasileira de Asfalto (CBAA Asfaltos), localizada em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O material será transportado em caminhões com destino ao parque industrial da CBAA Asfaltos.

Conforme a Companhia Docas do Ceará (CDC), administradora do Porto do Mucuripe, as cargas de asfalto têm ganhado em importância na participação da movimentação no equipamento.