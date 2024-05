ZPE do Ceará vai construir dutos para transportar amônia e hidrogênio verde até o Porto do Pecém

Área 2 da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, na qual devem ser instaladas as indústrias de hidrogênio verde do hub do Pecém Crédito: Gladison Oliveira/ZPE do Ceará

Ao mesmo tempo que comemora o alfandegamento da área que vai abrigar o hub de hidrogênio verde (H2V) do Pecém, o presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, Hélio Leitão, disse que já prepara uma nova etapa de avanço na infraestrutura do hub. Em entrevista exclusiva ao O POVO, ele contou que a ZPE vai construir dutos para o transporte de amônia e hidrogênio verde entre a ZPE e o Porto do Pecém. Chamado de corredor de utilidades e serviços, o equipamento vai dotar o setor 2 da ZPE - onde devem ficar as plantas de H2V - de estrutura capaz escoar da produção das indústrias até a área de tancagem do Porto, que também deve ser preparada.