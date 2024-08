Dia dos Pais: como evitar golpes nas compras e facilitar troca de presentes

Na hora de comprar um presente para o Dia dos Pais, alguns cuidados são necessários. Conheça precauções e direitos do consumidor Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

Uma das datas comemorativas mais tradicionais do ano, o Dia dos Pais, festejado no Brasil no próximo domingo, 11, leva consumidores para as compras em shoppings, no comércio de rua e também nas lojas online. Para compras seguras e sem dor de cabeça, o momento de presentear uma pessoa querida requer alguns cuidados. Clique aqui para seguir o novo canal de Economia O POVO no WhatsApp e ficar bem informado

A principal regra para não cair em golpes atrás de bons preços já é antiga conhecida: "jamais clicar em links de promoções recebidas por e-mail, SMS, redes sociais ou WhatsApp". É o que orienta Eneylândia Rabelo, presidente do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Neste período de aquecimento do comércio, é comum o aumento da quantidade de consumidores que caem em golpes nas redes sociais, atraídos por preços e facilidades de pagamento. "A dica é ficar atento e hesitar nos casos de preços abaixo dos praticados no mercado", explica. "Também é importante confirmar a existência da empresa por meio de endereço físico, telefone e cadastro com CNPJ, além de obter referências sobre a atividade empresarial do fornecedor em sites de reclamações e órgãos de defesa do consumidor", reforça Eneylândia.

Ela recomenda ainda dar preferência ao pagamento em cartão de crédito, pois, caso haja algum problema, é possível suspender o pagamento. "Nos aplicativos de cartão de crédito e de bancos é possível gerar um cartão virtual temporário, que expira ao realizar o pagamento, evitando, assim, clonagem de dados", indica.

Outro cuidado é consultar o histórico de reclamações contra a empresa, o site de vendas ou até mesmo as lojas que comercializam pelas redes sociais. Quanto mais informação sobre a atividade comercial do fornecedor, melhor será para evitar possíveis transtornos. Dia dos Pais: dicas e direitos na compra e troca de presentes Uma das dúvidas mais recorrentes é sobre a troca de presentes. O Procon Fortaleza reforça que a loja não é obrigada a fazer a troca de presentes pelo modelo, cor ou tamanho. Porém, casos tenha prometido, deverá cumprir — afinal, utilizou estas condições como publicidade para atrair o consumidor à aquisição do produto ou serviço.



O órgão reforça as recomendações e elenca algumas das principais dicas e direitos na compra e troca de presentes. Confira: 1 - Produto em promoção ou liquidação possui as mesmas garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) 2 - Na compra de eletroeletrônicos, peça para testar o funcionamento do aparelho