Com Dia dos Pais, faturamento deve subir 2,7% na capital e 1,6% no Estado, diz FecomercioSP

As compras de presentes para os pais devem levar o faturamento do varejo a um crescimento de 2,7% na capital paulista em agosto e de 1,6% no Estado. As projeções são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e acabam sendo um sinalizador de tendência para todo o País. Nos dois casos as comparações são com agosto de 2023.

Em números absolutos, segundo a entidade, os setores do varejo mais sensíveis ao Dia dos Pais devem faturar cerca de R$ 24,8 bilhões no Estado de São Paulo em agosto.

Esse montante, de acordo com a área econômica da FecomercioSP, representará um acréscimo de R$ 400 milhões no faturamento deles.