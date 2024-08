Dia dos Pais: shopping de Fortaleza dá ingresso gratuito para cinema

Em Fortaleza, o cinema do Via Sul Shopping dá ingresso de graça para pais e filhos neste fim de semana

O Dia dos Pais está chegando e as promoções para a data comemorativa já podem ser aproveitadas em diversos locais de Fortaleza. No Via Sul Shopping, a rede de cinemas Centerplex está com uma promoção especial que vai agradar pais e filhos.

Nomeada “Você e seu pai no cinema”, a ação dá um ingresso gratuito para as entradas de cinema compradas na bilheteria presencial do shopping localizado no bairro Sapiranga.

Ao comprar um ingresso para uma das sessões disponíveis, a segunda entrada para o mesmo filme, sala e horário será de graça.