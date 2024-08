Competição de tecnologia entre escolas do Brasil: incrições abertas 

"Maratona Tech" contou com quase 1 milhão de alunos no ano passado e vai aceitar novas candidaturas até 11 de agosto

A Maratona Tech, competição de tecnologia entre escolas do Brasil, realizada pela Associação Cactus e Movimento Tech, está com as inscrições abertas até 11 de agosto. Gratuitas, podem ser realizadas AQUI.



Para esclarecer dúvidas e compartilhar informações sobre a terceira edição da iniciativa, a organização promoverá uma live no canal do YouTube da Maratona Tech, no dia 7 de agosto, às 19h.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Maratona Tech estimula e incentiva alunos das redes pública e privada a explorarem mais sobre tecnologia e lógica por meio de uma trilha divertida, interativa e alinhada com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).