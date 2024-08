Fortaleza receberá festival gratuito de filmes produzidos por estudantes

As sessões ocorrerão no Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS), no bairro Meireles, e no Cinema do Dragão, do Instituto Dragão do Mar.

Os interessados devem realizar inscrição por meio do formulário. Mais informações podem ser consultadas no site do festival. Metade da programação do Festival será destinada a conteúdos de jovens realizadores mulheres, pretos, indígenas, quilombolas, com deficiência e integrantes da comunidade LGBTQIA+.

Para o idealizador da mostra, Davi Jaguaribe, o objetivo do evento é reforçar o debate nacional sobre o cinema nacional dentro das entidades de educação.