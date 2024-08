6 dicas para economizar no presente de Dia dos Pais

O especialista enfatiza a importância de economizar de forma estratégica e planejada, especialmente em datas comemorativas. “A ideia é definir um orçamento claro e realista, pesquisando antecipadamente as melhores ofertas e aproveitando descontos sazonais”, diz o advogado e contador.

O Dia dos Pais está chegando e ainda é possível comprar um presente cheio de significados de maneira econômica. Segundo o advogado e contador, Júlio Caires, planejar com antecedência, aproveitar programas de cashback e utilizar comparadores de preços são estratégias recomendadas para maximizar o valor do seu dinheiro.

Considere comprar o presente em conjunto com outros familiares ou amigos. Dividir os custos permite comprar algo de maior valor sem que o impacto financeiro seja grande para cada pessoa. Essa é uma estratégia eficiente para dar um presente mais significativo e, ao mesmo tempo, economizar.

Realize uma análise de custo-benefício antes de decidir sobre o presente. Avalie o valor do produto em relação ao seu custo. Opte por itens que ofereçam maior valor e utilidade por um preço menor, garantindo que o dinheiro seja bem investido.

Plataformas e aplicativos de cashback são uma forma prática de economizar sem alterar seus hábitos de consumo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Aproveite programas de cashback

Utilize plataformas e aplicativos de cashback que devolvam uma porcentagem do valor gasto em compras. Muitas lojas têm parcerias com esses programas, e o valor retornado pode ser significativo. Isso é uma forma prática de economizar sem alterar seus hábitos de consumo.

5. Compare preços online

Antes de efetuar a compra, utilize sites e aplicativos de comparação de preços. Ferramentas como Google Shopping, com as melhores ofertas disponíveis no mercado, comparar preços em diferentes lojas online podem revelar descontos significativos e oportunidades para economizar.