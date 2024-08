Dia dos Pais: Comércios da Grande Fortaleza sorteiam de motos a viagens; veja

De acordo com projeção realizada pela CNC, a época deve movimentar cerca de R$ 220 milhões no comércio cearense

O Dia dos Pais é a primeira data comercial do segundo semestre . De acordo com a projeção realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a época deve movimentar cerca de R$ 220 milhões no comércio cearense .

Comércios da Grande Fortaleza realizam ações em homenagem ao Dia dos Pais que presenteiam os consumidores com brindes ou chances de participar em sorteios.

Confira abaixo as campanhas de alguns empreendimentos da Grande Fortaleza.

Além disso, o levantamento aponta que, no Brasil, essa movimentação deve ser de R$ 7,7 bilhões, 4,7% a mais do que em 2023 (R$ 7,35 bilhões).

O cadastro das notas deve ser feito no posto de troca, no piso L1, próximo à loja Mundo Verde. O horário de funcionamento é das 10 às 22 horas, de segunda-feira a sábado, e aos domingos e feriados, das 13 às 21 horas.

Para participar, o consumidor precisa reunir o valor mínimo de R$ 250 em compras nas lojas do estabelecimento.

Os interessados em participar da campanha “Seu pai na Alemanha numa experiência Porsche" devem cadastrar as notas fiscais de compras realizadas no Shopping do dia 27 de julho até o dia 11 de agosto, no App Iguatemi Bosque.

O Shopping Iguatemi Bosque também irá realizar uma campanha, só que o sorteio será de uma viagem com direito a um acompanhante para conhecer o Museu da Porsche em Stuttgart, na Alemanha, além de 10 vales-compra no valor de R$ 5 mil.

O registro também pode ser realizado no site do estabelecimento. Com a finalização o cliente recebe um número da sorte para o sorteio que ocorrerá no dia 26 de agosto.

Para participar, os interessados devem trocar as notas fiscais, no estande localizado no piso L2 perto da Arezzo ou no aplicativo do shopping.

Em comemoração ao Dia dos Pais, o shopping RioMar Fortaleza lançou no último domingo, 28 de julho, campanha “O tempo é o melhor presente” que irá sortear duas motos: uma Honda CBR 650R e uma Honda CB 500F.

O RioMar Kennedy irá sortear 23 clientes durante campanha do Dia dos Pais “Um Brinde aos Bons Momentos”. Os três primeiros ganharão uma cervejaria e o restante receberá um kit de churrasco da Tramontina.

Além disso, na praça de alimentação do estabelecimento, que é no piso L3, haverá um show, às 18h30min no dia 17 de agosto, do cantor e acordeonista Waldonys, e seu filho, Luciano.

Cada R$ 300 gastos em compras realizadas até o dia 11 de agosto podem ser trocados por números da sorte. O resultado da promoção será obtido por meio da Loteria Federal, no dia 14 de agosto.

Os clientes interessados deverão cadastrar notas fiscais, de compras realizadas, nas lojas do shopping, entre o dia primeiro e o dia 13 de agosto, no aplicativo do estabelecimento até o dia 14 de agosto.

A cada R$ 150 em compras o cliente poderá realizar a troca por um número da sorte. O resultado do sorteio será obtido por meio da Loteria Federal, no dia 17 de agosto.

O shopping também oferecerá programação cultural com show do cantor Davizão, que cantará pagode. A apresentação será na Praça de Alimentação, Piso L3, às 19h, do dia 9 de agosto.

Shopping Eusébio

No shopping Eusébio, em comemoração ao Dia dos Pais, os clientes que gastarem mais de R$ 350 em compras feitas no estabelecimento a partir do dia primeiro de agosto ganharão uma caixa de sabonete da natura ou desodorante corporal.

Será somente um brinde por CPF e as trocas poderão ser realizadas até o dia 11 de agosto ou até quando durarem os estoques.

Shopping Aldeota



Já o Shopping Aldeota terá em sua programação um passeio ciclístico para toda a família, que ocorrerá no dia 11 de agosto.

As inscrições devem ser realizadas pelo link que está disponível na bio do Instagram do estabelecimento. Depois de se inscrever o cliente só precisará levar um quilo de alimento que será doado.



Além disso, os 150 primeiros inscritos terão direito a um kit, que será entregue no Shopping no dia 8 de agosto.

North Shopping Fortaleza

Com a campanha “Meu pai em Primeiro Lugar”, o North Shopping Fortaleza realizará ação na qual o consumidor poderá concorrer a duas motos elétricas do modelo W160S.

A ação é realizada do dia 1º até o dia 18 de agosto. O cliente consegue um número da sorte para participar do sorteio a cada R$ 250 em compras nas lojas do shopping.

O posto de troca será no piso 1 e os cupons estarão em dobro de domingo a quinta-feira, ou seja, os R$ 250 gastos concederão dois cupons ao consumidor.

Além disso, o estabelecimento oferecerá oficinas para pais e filhos a partir das 15h e sediará apresentação de cover do Michael Jackson no dia 11 de agosto.



North Shopping Maracanaú

A campanha do Dia dos Pais do North Shopping Maracanaú, que vale do dia 1º até o dia 11 de agosto, sorteará uma moto elétrica Watts modelo W4 160 e uma bicicleta elétrica Dakar.

Cada Cadastro de Pessoa Física (CPF) tem direito a apenas um prêmio. O registro das notas fiscais deve ser feito no aplicativo do estabelecimento.

Além disso, a cada R$ 150 em compras o cliente terá o direito a um ou dois números da sorte, já que de domingo a quinta-feira os números serão em dobro.

North Shopping Jóquei

No North Shopping Jóquei também será realizado sorteio, os prêmios serão: uma bicicleta elétrica Chicago, uma bicicleta elétrica Santiago e uma scooter elétrica.

Para participar, o cliente deve cadastrar as notas fiscais no aplicativo do shopping de compras realizadas do dia 1º até o dia 11 de agosto. A cada R$ 150 gastos o consumidor receberá um número para o sorteio.

Além disso, de segunda a quinta-feira os cupons são em dobro. O sorteio irá premiar três clientes.

Shopping Del Paseo

Já o Shopping Del Paseo lança campanha que, entre os dias 1º e 11 de agosto, irá presentear os pais que gastarem a partir de R$ 350 no estabelecimento, com uma mochila da Track & Field.

A troca será limitada a uma unidade por CPF e será realizada no piso L2 do lado da loja Track & Field. A participação se dá por meio do cadastro das notas fiscais no aplicativo do shopping.

Além do brinde, durante todo o mês de agosto, o Sons do Del ocorrerá todas as quintas e sextas-feiras.

Já no domingo, dia 11, o AnimaDeno, trará peça temática do Meu Malvado Favorito - Missão Dia dos Pais.

Shopping Via Sul

O Via Sul Shopping lança campanha especial para o Dia dos Pais, oferecendo aos clientes a oportunidade de ganhar prêmios.

A cada R$ 150 em compras realizadas nas lojas participantes, os clientes podem trocar suas notas fiscais por um número da sorte para concorrer a uma Moto Elétrica W6 Watts e uma Bicicleta Elétrica Santiago.

O posto de trocas está localizado no piso 1 (próximo a Skyler). Além disso, as trocas realizadas de segunda a quinta-feira têm pontuação em dobro.

Nos dias 3 e 4 de agosto, o shopping realizará a Roleta Especial de Pais e Filhos na praça de alimentação, onde, os pais poderão girar a roleta e concorrer a prêmios especiais.

Já, no fim de semana do dia dos pais, o shopping realizará um Música na Praça especial para celebrar a data.

Centro Fashion Fortaleza

Com a campanha ‘Pai Fashion, Churrasco Raiz’, que ocorrerá até o dia 24 de agosto, o Centro Fashion Fortaleza sorteará kit de churrasqueiro (avental e utensílios) e churrasqueira a gás TP 6000.

A cada R$ 150 em compras, nas lojas participantes da campanha, o cliente poderá por um cupom. O ponto de troca está localizado no setor branco, Rua Meton de Alencar, 2175.

Trocas realizadas na terça e quarta-feira valem o dobro de cupons. O funcionamento é de terça-feira a sábado, das 9h às 19h.

Shopping Benfica

Em comemoração ao Dia dos Pais, o shopping Benfica realiza, até o dia 11 de agosto ou até quando durarem os estoques, campanha que oferece brindes aos clientes que acumularem R$ 250 em compras.

A ação, que permite um item por CPF, presenteia o consumidor com um destes dois prêmios: uma caixa de sabonetes em barra Corpo e Barba Natura Homem, contendo três unidades, ou um desodorante corporal Natura Homem de 100 ml

Para recolher o presente, o cliente deve se dirigir ao balcão de trocas localizado no primeiro piso em frente a Ibyte. Além disso, mais detalhes sobre a campanha, como as lojas participantes e o regulamente completo, podem ser consultados também no balcão de trocas.

