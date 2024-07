Shopping de Fortaleza recebe festival de torresmo em agosto

Em agosto, a rede de shoppings Riomar será palco do Torresmo Fest, evento de gastronomia que destaca o torresmo. Iniciando na primeira semana do próximo mês, de 1º a 4 de agosto, o festival será realizado no Riomar Fortaleza, estabelecimento no bairro Papicu.

Com instalações no estacionamento do shopping, o local terá uma estrutura de 4.500 m² e irá abrigar inúmeros stands com as mais diversas opções de preparo do aperitivo popular na mesa brasileira.

Na programação, shows musicais, área kids com atividades para as crianças e espaço com mesas e cadeiras para o público poder saborear os variados pratos feitos com torresmo.