Rede Sarah de Hospitais abre inscrições para 48 vagas; salários até R$ 35 mil

As vagas englobam ensino médio e superior para profissionais das áreas de saúde e tecnologia. Inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de agosto

A inscrição pode ser realizada até o dia 24 de agosto por meio do site de seleção da Rede Sarah .

O regime é pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da APS.

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (APS) está com inscrições abertas para processo seletivo, a partir desta segunda-feira, 5 , para o preenchimento de 48 vagas , de ensino médio e superior, para profissionais das áreas de saúde e tecnologia. Os salários variam entre R$ 6.148,89 a R$ 35.325,26 .

As taxas variam de acordo com o cargo escolhido. O processo conta com edital específico para cada cidade e área de atuação.

Assistente social: R$ 100

Médico anestesiologista: R$ 160

Técnico em laboratório e técnico em Tecnologia da Informação (TI): R$ 60



Para os candidatos que não possuírem acesso à internet, serão disponibilizados computadores, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para a efetuação das inscrições.