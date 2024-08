Colégio dos Bombeiros abre novas turmas para EJA; inscrições vão até próximo dia 9

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, abriu duas novas turmas com 30 vagas cada para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições vão até a próxima sexta-feira, 9.

Segundo o subtenente Adeirton, a turma inicial com 50 vagas foi mantida. “Agora são 60 vagas no total, mas sendo duas turmas de 30”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, as inscrições permanecem abertas até a próxima sexta-feira, 9, ou enquanto houver vagas disponíveis.