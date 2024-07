Edital para o concurso da Polícia Penal do Ceará foi alterado; veja as mudanças

As alterações foram divulgadas pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) na última quinta-feira, 18 de julho

Antes, para ter sua prova julgada, o concurseiro precisaria responder corretamente 50% das questões de cada disciplina do certame. Ou seja, candidatos que anteriormente foram considerados desclassificados voltaram a concorrer por uma das vagas disponíveis.

As mudanças foram divulgadas pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) na última quinta-feira, 18. Com a nova regra os resultados prévios apresentados no dia 15 de julho foram desconsiderados e novos foram divulgados no dia 18.

Edital do concurso da Polícia Penal do Ceará foi retificado após divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. Agora é necessário que o candidato acerte apenas uma questão de cada disciplina para ter sua prova corrigida.

"O princípio de vinculação ao instrumento convocatório vincula tanto a administração pública que organiza o concurso quanto os candidatos. Então, a organizadora do concurso não pode, ao seu critério, simplesmente mudar a regra do certame em andamento", comentou.

Na avaliação do doutor em direito constitucional, Gustavo Brígido, durante entrevista para o programa O POVO da Tarde, da rádio O POVO CBN, essa alteração no edital não poderia ter ocorrido com o concurso já em andamento.

Além disso, com a modificação do edital, algumas datas do cronograma tiveram que ser alteradas. Confira:

Resultado preliminar da prova objetiva: mudou do dia 15 para o dia 18 de julho

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar: mudou dos dias 16 e 17 de julho para os dias 19 e 20 de julho.

O O POVO entrou em contato com o Idecan e com a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), porém, ainda não recebeu retorno. A matéria será atualizada assim que houver.

Mais informações sobre o concurso da Polícia Penal do Ceará

O prazo de inscrições para o concurso da Polícia Penal do Ceará ocorreram do dia 26 de abril até o dia 24 de junho. Os salários poderão chegar a R$ 6.149,78 com as gratificações.

Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas imediatas, além das 200 oportunidades para cadastro reserva. Desse montante, parte será reservada para mulheres, negros e pessoas com deficiência (PcD). Já as provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 14 de julho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Além disso, para participar, o candidato precisava ter ensino médio completo, idade máxima de 34 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH categoria B e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino).

