Pão de forma dá resultado positivo no bafômetro? Detran se envolve em polêmica

10 marcas de pão de forma foram apontadas com alto teor de álcool em sua composição Crédito: Reprodução/ Freepik

Isso gerou revolta entre especialistas e aumentou a dúvida dos consumidores. Isso porque o teste do bafômetro foi feito imediatamente após o consumo dos pães, algo que seria quase improvável quando se está dirigindo um automóvel no trânsito. Pão de forma "alcoólico": onde surgiu essa afirmação Toda essa dúvida em relação à composição do pão e à presença de álcool surgiu no dia 11 de julho, quando a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) compartilhou um estudo sobre o teor alcoólico presente nas principais marcas de pão de forma no mercado brasileiro. Das dez marcas analisadas, seis estavam com um teor acima do que é previsto para se considerar uma bebida alcoólica, que é de 0,5%. Confira quais foram as marcas:

Visconti: 3,37% de teor alcoólico;



Bauducco: 1,17% de teor alcoólico;



Wickbold 5 zeros: 0,89% de teor alcoólico;



Wickbold sem glúten: 0,66% de teor alcoólico;



Wickbold leve: 0,52% de teor alcoólico;



Panco: 0,51% de teor alcoólico. A resistência da Alemanha em debater o consumo de álcool entre adolescentes; CONFIRA

Em contrapartida, as marcas que foram aprovadas no estudo e têm a média normal de álcool em sua composição foram: Seven Boys: 0,5% de teor alcoólico;



Wickbold: 0,35% de teor alcoólico;



Plusvita: 0,16% de teor alcoólico;



Pullman: 0,05% de teor alcoólico. Pão de forma "alcoólico": Detran e polêmica A partir da viralização do assunto, o Detran-GO produziu uma série de vídeos explicando sobre o tema. Isso gerou polêmica em relação à explicação, visto que, ao comprovar que ingerir os pães traria uma reprovação no teste do bafômetro, não foi estipulado um tempo recomendado para ingerir o alimento. Nos comentários do post que está presente na rede social do órgão, alguns especialistas comentaram sobre a falha na dinâmica. A pesquisadora e farmacêutica bioquímica Laura Marise, do perfil de divulgação científica @nuncavi1cientista, comentou: "Mas se mediram logo depois de ela comer, era meio óbvio que ia dar positivo, porque ainda tem álcool na boca dela. Mas ninguém sai mastigando pão assim na rua", afirmou. Para ela, o cenário ideal de teste com caráter científico deveria esperar ao menos uma horsa após o consumo dos pães. De olho nos rótulos: SAIBA o que são as "lupas" adicionadas às embalagens dos alimentos