Meia Maratona BNB Clube em prova que reuniu três mil corredores em Fortaleza

Jamal Soufane e Ana Carolina Cândido são os vencedores nas categorias principais no masculino e feminino. Organização já estuda inserir o evento no calendário esportivo cearense

A 1ª Meia Maratona BNB Clube foi realizada com sucesso, na manhã deste domingo, 7, reunindo cerca de três mil corredores que enfrentaram o percurso desafiador pelas dunas da Praia do Futuro e as belezas naturais da região. O evento contou com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, com destaque para os vencedores da prova principal de 21 km: Jamal Soufane e Ana Carolina Cândido, nas categorias masculino e feminino, respectivamente.

A competição, regulamentada e chancelada pela Federação Cearense de Atletismo, teve início e término no BNB Clube, percorrendo as avenidas Santos Dumont e Dioguinho, chegando até a Praia da Sabiaguaba. O evento atraiu grande participação, com as inscrições iniciais de duas mil vagas esgotadas em uma semana, levando a organização a abrir um novo lote e alcançar o total de três mil corredores.

Maurício Lima, presidente do BNB Clube, destacou o sucesso do evento e a força das corridas de rua no cenário esportivo local. "Com o sucesso da corrida, vamos nos organizar para realizar uma nova prova em 2025 e colocar o evento no calendário esportivo cearense", comentou ao final da corrida.