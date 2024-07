Regularização do Mais Empregos Ceará segue indefinida

Vladyson Viana é secretário do Trabalho do Ceará Crédito: Samuel Setubal

O programa Mais Empregos Ceará, criado para estimular novos empregos na pandemia de covid-19 por meio de subsídios do governo — especialmente para os setores de alimentação fora do lar e eventos —, em 2021, ainda segue sem previsão para pagamento das parcelas em atraso desde outubro de 2023. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O programa contava com 50% do salário mínimo vigente subsidiado pelo governo durante seis meses para novos contratos, e uma contrapartida de que as empresas deveriam manter os postos de trabalho por mais três meses, no intuito de retomar a empregabilidade no contexto pós-pandemia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O imbróglio gera visões diferentes sobre o mesmo tema. Enquanto o governo afirma que está aberto a esclarecimentos, o setor de alimentação fora do lar relata que não recebeu nenhuma resposta ou informações sobre os repasses faltantes.