Transnordestina: liberação de recursos avança e prazos são cumpridos

Em nota ao O POVO, a Transnordestina Logística assegura que "as obras de construção da ferrovia prosseguem em ritmo acelerado no Ceará"

A Transnordestina Logística, responsável pela Ferrovia Transnordestina, afirmou que "as obras de construção da ferrovia prosseguem em ritmo acelerado no Ceará e o cronograma de conclusão e operação da ferrovia se mantém para 2027."

O prazo diz respeito à fase 1 do empreendimento, com trecho entre Paes Landim, no Piauí, e o Porto do Pecém, no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em abril, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Renan Filho (Transporte) afirmou que o andamento das obras era de 1,6 quilômetro por dia, com a atuação de 3,8 mil pessoas.