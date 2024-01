Obras da Transnordestina avançam mais dois trechos no Ceará

Articulista quinzenal do O POVO

A Marquise Infraestrutura assumiu mais dois trechos da obra da ferrovia Transnordestina no Ceará.

O início dos trabalhos é previsto para até março e a conclusão, segundo a Marquise, em menos de dois anos. O valor do contrato não foi revelado.

De geração de empregos são previstos até 1.300 postos de trabalhos diretos e mais que o dobro de forma indireta nas cidades da construção.

“É o tipo de obra que nos deixa muito entusiasmados. Estamos escrevendo mais um capítulo importante na história do Ceará, estado onde o Grupo Marquise iniciou suas atividades. Uma obra robusta, que vai dinamizar a economia do Ceará e do Nordeste numa época onde o prenúncio de seca representa risco real de desemprego e falta de oportunidades”, frisa Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura.

Entenda o que é a Transnordestina

O projeto da Transnordestina tem 1.209 km de extensão em linha principal, atravessando 53 municípios, partindo de Eliseu Martins (PI) em direção ao porto do Pecém (CE).

Somente os lotes 4 e 5 que serão iniciados agora, serão executados 5 milhões de metros cúbicos de movimento de terra, 11 viadutos , 5 pontes e todo o sistema de drenagem, além das camadas de sub lastro do corpo da Ferrovia.

