Cagece realiza atualização cadastral em Fortaleza e Cariri; entenda

A expectativa é que mais de 65 mil moradias e clientes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do Cariri (RMC) tenham seus dados atualizados até o fim deste mês

Mais de 65 mil moradias e clientes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do Cariri (RMC) terão seus cadastros atualizados com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) até o fim de julho.

A ação possui o objetivo de universalizar o esgotamento sanitário e será realizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cagece e a Ambiental Ceará.