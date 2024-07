Hapvida fecha parceria de R$ 600 milhões para construção de hospitais em São Paulo e Rio de Janeiro

A Hapvida informa que o modo da operação está em linha com sua estratégia de negócio. Crédito: Aurélio Alves

No intuito de verticalizar negócios no Sudeste, a Hapvida anunciou um acordo – via memorando de entendimento – com a gestora Riza para a construção de dois novos hospitais nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com custos estimados em R$ 600 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Do total a ser investido, R$ 300 milhões serão destinados à aquisição dos terrenos. Outros R$ 300 milhões deverão ser captados pela Riza para o desenvolvimento integral das obras. Os locais já estão em fase final de negociação para aquisição da companhia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Goldman Sachs vê o anúncio como uma ligeira vantagem estratégica para a Hapvida, tendo em vista que a estrutura do acordo “traz um aumento de aproximadamente R$ 600 milhões para a expectativa de geração de fluxo de caixa de curto prazo.”

“Saudamos a estratégia da empresa de acelerar outros projetos, visando aumentar sua taxa de verticalização com este espaço adicional no balanço, o que consideramos fundamental para o crescimento nessas regiões após atingir uma virada em termos de rentabilidade”, acrescenta. A ideia é que o negócio funcione na modalidade “Build to Suit” , em que os imóveis serão construídos de acordo com as especificações do locatário – neste caso, a Hapvida. O prazo de locação está previsto em 20 anos, com opção de renovação por mais duas décadas. A Hapvida informa que o modo da operação está em linha com sua estratégia de negócio “asset light”, isto é, a qual busca minimizar a posse de ativos físicos, voltando esforços para o aluguel com terceiros.