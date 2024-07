Por que falta água em bairros de Fortaleza e Região Metropolitana?

Notícias sobre falta de água em determinados bairros são comuns, mas por que acontecem suspensões no abastecimento hidráulico? Entenda o que é normal e como agir

Vez ou outra, como nesta terça-feira, 16, surge a notícia apontando que a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) irá interromper momentaneamente o abastecimento de água em bairros da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza. Mas, afinal, o que causa isso?

Existem duas situações que podem levar à falta de água nas residências: as emergenciais (quando o abastecimento é interrompido sem o aviso prévio) e as de manutenção, com o objetivo de evitar paralisações longas.