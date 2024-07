GitHub declara de aumenta de usuários no Brasil em 30%

A plataforma de software declara ter ganho mais de um milhão de usuários no Brasil apenas no ano passado

De acordo com o Innovation Graph do GitHub, que acaba de divulgar dados do primeiro trimestre de 2024, o Brasil está perto de alcançar 5 milhões de usuários na plataforma, com mais de 1 milhão destes sendo novos usuários conquistados apenas no último ano.

O número representa um crescimento de 30% na comunidade brasileira desde o primeiro trimestre de 2023. Se essa trajetória de crescimento continuar, o Brasil se tornará a terceira maior comunidade de desenvolvedores do mundo até 2028.



Além dos usuários individuais, mais de 241 mil organizações brasileiras estão desenvolvendo no GitHub atualmente, incluindo empresas, grupos acadêmicos, ONGs e coletivos informais que organizam atividades no GitHub. Somando projetos de desenvolvedores individuais e organizações, a plataforma hospeda mais de 12,5 milhões de repositórios brasileiros.