Feira Fama 2024 quer atrair mais de 70 mil visitantes até este domingo, 21

Com o tema "Põe Fé Que Já É!", a Feira Fama 2024 está com uma programação que vai até domingo, 21 de julho, na Beira-Mar, em frente o hotel Bourbon, que fica no número 2340 da avenida.

A expectativa é atrair mais de 70 mil visitantes e gerar um faturamento de R$ 1 milhão, consolidando-se como o maior encontro de cultura empreendedora do Ceará.

Assim, o objetivo da feira é celebrar a fé e o esforço dos micro e pequenos empresários em um ano de colheita satisfatória, após a reestruturação pós-pandemia de 2023. A entrada é gratuita.