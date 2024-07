45% da população brasileira assina serviços prime ou premium, aponta levantamento

O levantamento também aponta que os serviços de streaming e de varejo são dois dos três setores que mais atraem membros no Brasil. Dos entrevistados, 80% assinam algum streaming e 77% são assinantes ou consideram assinar algum serviço prime ou premium no setor de e-commerce.

De acordo com a Mariana Roth, líder do Amazon Prime no Brasil, o estudo confirma um cenário “em que os serviços prime e premium conquistaram espaço no dia-a-dia do brasileiro, impulsionados pela busca por vantagens reais, experiências diferenciadas e, principalmente, pela conveniência”.