De olho em 2024: tendências para micro e pequenos negócios

Ter o próprio negócio voltou a ser o segundo maior sonho do brasileiro. De acordo com o relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2022, realizado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), 60% dos entrevistados citaram ter uma empresa como um de seus maiores desejos. Para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel em 2024, é bom já está de olho no que será tendência para o próximo ano.

Silvio Moreira, articulador da Unidade de Competitividade do Sebrae Ceará lista algumas tendências que irão impactar os pequenos negócios no próximo ano: “adoção de práticas com foco em ESG, ou seja, na sustentabilidade ambiental, social e da governança. Gestão por dados para orientar uma melhor tomada de decisão por parte do empreendedor. Inovação como fator de aumento da competitividade – energias renováveis, automação e digitalização da operação, marketing digital. Utilização de tecnologias como a inteligência artificial para melhorar os processos e produtos", enfatiza

ESG:

O conjunto de princípios que formam o ESG vai vir com força total em 2024, em todos os segmentos: comércio, serviços, turismo, indústria. Por isso, mais do que nunca, quem pretende entrar para o universo do empreendedorismo precisa observar essas práticas.