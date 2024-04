Avanço do faturamento do turismo cearense em 2023 foi mais que o dobro do Brasil

Faturamento do turismo no Ceará apresentou expansão acima da média nacional Crédito: AURÉLIO ALVES

O turismo cearense apresentou expansão de 3,9% no faturamento real das atividades em 2023. Foram mais de R$ 321 milhões em faturamento no período, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), organizados pela Fecomércio/SP. No mesmo período acumulado do ano passado, o Brasil teve um faturamento geral no setor de turismo que alcançou R$ 12,6 bilhões, uma expansão de 1,5% em relação ao ano anterior. Conforme os dados, portanto, o avanço das vendas do turismo cearense em 2023 foi mais de duas vezes superior ao observado na média nacional no igual período.