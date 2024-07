Veja os benefícios da pet terapia para crianças autistas

O tratamento assistido por animais destaca-se como uma abordagem complementar eficaz para ajudar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Estudos e experiências práticas indicam que a interação com animais traz benefícios significativos para o desenvolvimento social, emocional e comportamental dos pequenos.

Para a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Ma. Elaine Cristina Coelho de Campos, a interação com animais pode incentivar as crianças autistas a se envolverem mais socialmente. “Animais como cães e cavalos podem ajudar a melhorar as habilidades de comunicação e a reduzir o isolamento social, promovendo um ambiente de aceitação e empatia”, explica.

Benefícios da terapia com animais

Segundo a docente, por meio da interação com os animais, as crianças podem aprender a interpretar sinais não verbais e a responder adequadamente, habilidades essenciais para a comunicação humana. “Além disso, a presença de um animal pode proporcionar conforto e reduzir os níveis de ansiedade e estresse, pois libera hormônios como a oxitocina, que estão associados a sentimentos de bem-estar e relaxamento”, afirma.