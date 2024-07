Prime Day 2024: Itens games estão com até 75% de desconto; veja

As promoções no segmento estão disponíveis para diversos produtos, desde jogos para Playstation e XBOX, até fones e teclados específicos

Com até 75% de desconto, a categoria de “Itens Gamer” da Amazon se destaca na 5ª edição do Prime Day, evento de descontos para assinantes do Amazon Prime, que ocorrerá até o dia 21 de julho.

As promoções no segmento estão disponíveis para diversos produtos, desde jogos para Playstation e Xbox, até fones e teclados específicos.

De acordo com a Pesquisa Games Brasil (PGB) 2024, desenvolvida anualmente pelo Sioux Group e Go Gamers, em parceria com Blend New Research e ESPM, 73,9% dos brasileiros consomem jogos digitais, esse montante representa um aumento de 3,8% em relação a PGB 2023.