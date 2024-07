Games: indústria em constante expansão

As possibilidades do mercado de games são infinitas e já extrapolam a bolha do entretenimento, com jogos voltados para educação, treinamento e até saúde

A demanda por conhecimentos como programação, desenvolvimento de jogos e possibilidades tecnológicas no geral cresce nas mais variadas áreas profissionais. “Querendo ou não, tudo agora é tecnologia, independentemente da área que você for seguir. Não só a criança e o adolescente, mas todo mundo joga alguma coisa, assiste alguma coisa”, relata.

Maria Luiza planeja utilizar os conhecimentos adquiridos na capacitação de desenvolvimento de games, como linguagem de algoritmos e lógica, tanto para atuar no campo de perícia forense como para ser professora, potencializando o ensino com jogos e outras ferramentas tecnológicas.

Apesar de cursar Biologia, área aparentemente distante do ramo da tecnologia, Maria Luiza Severino, 20, enxergou no curso Fábrica de Programadores uma oportunidade de incrementar o currículo e se preparar para o mercado de trabalho.

De fato, a indústria de games vem ganhando destaque globalmente. Segundo estudo da Newzoo, consultoria especializada em dados do setor, a receita do mercado mundial de jogos para consoles e computadores pessoais chegou a 93,5 bilhões de dólares em 2023, mais de 500 bilhões de reais. O valor representa um aumento de 2,6% em relação a 2022.

A análise, que mapeou 1.042 desenvolvedoras de games em todo o País, mostra que mais de 2.600 jogos próprios foram lançados entre 2020 e 2022, sendo 1.009 apenas nesse último ano. O crescimento no número de desenvolvedoras entre 2018 e 2023 chegou a 177%, enquanto o faturamento estimado da indústria nacional em 2022 foi de 251,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,3 bilhão). Em 2021, o apurado totalizou 143,3 milhões de dólares (cerca de R$ 759 milhões), o que representa um crescimento de 75,57% no faturamento do setor de um ano para outro.



O estudo aponta, ainda, que o Nordeste e o Ceará têm papel relevante no cenário nacional. Apesar dos estúdios de jogos mapeados em 2023 se concentrarem nas regiões Sudeste (56%) e Sul (20%), a porcentagem de desenvolvedoras localizadas no Nordeste (16%) cresceu 2% em relação a 2022.

Além disso, o Ceará aparece como o estado com o maior número de estúdios de jogos na região (32), enquanto Fortaleza ocupa o 8o lugar na lista das 10 cidades com mais desenvolvedoras de jogos digitais, reunindo 21 empresas. O primeiro lugar do ranking é ocupado por São Paulo, com 167 estúdios. Os estados que possuem a maior concentração de desenvolvedoras são: São Paulo (302 empresas); Rio de Janeiro (107); Rio Grande do Sul (69); Santa Catarina (52); Minas Gerais (59); e Paraná (49).

Os caminhos no mercado

Segundo a Pesquisa da Indústria Brasileira de Games 2023, a indústria brasileira de jogos é formada, principalmente, por micro e pequenas empresas. O mapeamento também ressaltou o papel do País no mercado global, já que uma empresa brasileira pode atuar com parceiros internacionais para o desenvolvimento de um jogo e distribuí-lo diretamente em um serviço de distribuição digital de jogos eletrônicos, sem ter uma atuação no ecossistema local. De acordo com o estudo, metade das desenvolvedoras nacionais que atuam no mercado internacional obtiveram mais de 70% do seu faturamento internacionalmente.



Outro ponto interessante na expansão do setor é que, apesar do estudo apontar que a área ocupa o segundo lugar entre os negócios de entretenimento no mundo, atrás somente da TV, há tempos o mercado deixou de investir apenas no lazer. É o que explica a professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) de Quixadá, Paulyne Matthews Jucá. Para a também coordenadora do grupo de pesquisa em jogos Marmota Factory, que desenvolve jogos para apoiar o ensino de física nos colégios, os games podem conversar com todas as áreas.



“Os games podem ser usados para apoiar o ensino, auxiliar práticas através de simulação, apoiar a fisioterapia, incentivar a prática de esportes, conscientizar sobre a coleta seletiva de lixo, sobre a prevenção da dengue, sobre riscos de acidentes, sobre pessoas neurodivergentes ou promover cultura, ajudam a tornar a visita em museus mais interessante e imersiva, por exemplo. As possibilidades são infinitas”, garante.