Prime Day: além do Samsung Galaxy S24, veja mais celulares em promoção

A categoria de aparelhos celulares é uma das mais buscadas pelos clientes. Dentre os artigos mais requisitados está o celular Samsung Galaxy S24, que é o mais novo lançamento da marca e está com desconto de 42%. Atualmente, ele está custando R$ 5.999,00 e com o desconto, caiu para R$ 3.479,00.

Prime Day: outros smartphones com desconto

Além dos aparelhos da Samsung, o Day Prime oferece descontos em itens da Motorola e do Iphone. O Motorola Edge 40 está com desconto de 11%, custando R$1.799,00 e o Iphone 15, lançamento 2024, está com desconto de 37%, passando de R$ 5.499,00 para R$4.599,00.