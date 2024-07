Prime Day 2024: veja Whey Protein com os melhores descontos

O Whey Protein é um suplemento popular entre os praticantes de atividades físicas Crédito: Repeodução/Frepik/ Drazen Zigic

O Prime Day é um evento de descontos exclusivos para assinantes do Amazon Prime. A mega promoção traz ofertas de produtos das principais marcas do mercado contemplando diferentes categorias, como suplementos. O Whey Protein é um deles. Ele veio como uma alternativa prática e saborosa para aqueles que não conseguem atingir suas metas proteicas diárias com a alimentação ou para quem deseja opções mais variadas de refeições ao longo do dia. Mas o preço pode acabar não sendo acessível para a maioria das pessoas. O POVO reuniu então os melhores descontos do Whey Protein disponíveis no período do Prime Day.