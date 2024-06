Nova linha de iogurtes da Sabor & Vida tem adição de whey e redução de açúcar

A Sabor & Vida, marca de laticínios cearense, segue empenhada em alcançar produtos cada vez mais saudáveis. No mais recente investimento, preparou uma nova linha de iogurtes voltada para quem se preocupa com a saúde, em especial o público fitness. Já estão no mercado cinco opções de iogurtes com adição de whey protein, que aliam saúde e sabor para ajudar na disposição física. São três opções em copinhos de 170g com 12g de whey e dois sabores em garrafinhas de 250ml com 15g de whey (esses zero lactose) e todos sem adição de açúcar.

A marca já havia lançado, no primeiro semestre de 2023, um iogurte com sabor morango. Devido à grande aceitação do público, a Sabor & Vida lança agora mais dois sabores com 12g de whey em copinhos de 170g (banana, aveia e mel, e coco) e dois novos sabores com 15g de whey em garrafinhas de 250ml (morango e banana com maçã verde), todos na mesma proposta fit com adição de proteínas. O diferencial? Zero açúcar adicionado, sendo ainda mais indicados para quem busca uma dieta low carb.

“A gente trabalhou internamente para desenvolver essa linha sem adição de açúcar, buscando trazer um produto com muito sabor”, informa Mário Carvalho, diretor comercial da Sabor & Vida. O baixo teor de açúcar da linha a destaca como uma das mais saudáveis do mercado, de acordo com análise realizada pela marca.