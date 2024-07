Inscrições para concurso com salários de até 16 mil acabam hoje; veja

Acabam nesta sexta-feira, dia 12, as inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região do Ceará (TRT CE). As vagas ofertadas são para os cargos de analista e técnico judiciário em diferentes especialidades. Os salários podem chegar a R$ 16 mil.

A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 110. Os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrições até segunda-feira, 15 de julho.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca responsável pelo concurso. Das oportunidades disponíveis, duas são para preenchimento imediato e as demais são para cadastro reserva.