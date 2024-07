Inscrições abertas para fortalecimento dos Ambientes de Inovação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) abre as inscrições para locais que queiram integrar a Rede de Ambientes de Inovação do Ceará. As inscrições vão até 15 de julho AQUI.

Serão selecionados até 35 Ambientes de Inovação em todo o estado, com a missão de apoiar o desenvolvimento, a conexão com o mercado e a testagem de startups em diferentes estágios de maturidade.

“Nosso objetivo é interligar o ecossistema cearense através da ação desses Ambientes, que deverão ampliar o suporte para a criação de novos negócios e estimular a cultura inovadora em todas as macrorregiões”, explica a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece, Sarah Monteiro.