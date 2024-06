TRT determina que trabalhadores da Linha Leste do Metrô de Fortaleza retornem ao serviço

O Sintepav seguirá a determinação do Tribunal, no entanto, reforçou que os trabalhadores têm direito de realizar o movimento paredista

A ordem judicial ocorre dois dias após a categoria dar início ao movimento paredista a fim de reivindicar reajuste salarial de 13% e melhorias. O Consórcio FTS, responsável pela obra, no entanto, ofereceu um reajuste de 6% e condições que não foram especificadas. Apesar da greve, foram mantidos os serviços de manutenção essenciais.

A deliberação impõe uma multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral do Estado do Ceará (Sintepav-Ce), caso a determinação não seja cumprida, limitada a um milhão de reais.

Funcionários que atuam na obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza devem retornar aos trabalhos imediatamente. A decisão do desembargador Clóvis Valença, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nesta quarta-feira, 19, põe fim à greve iniciada pela categoria na última segunda-feira, 17.

Uma nova assembleia com os operários será convocada nesta quinta-feira, 20, para discutir a posição que será adotada pelo sindicato. Contudo, conforme explicou Raimundo Gomes, o Sintepav orientará que os funcionários voltem aos serviços.

Procurado pelo O POVO , o presidente do Sintepav, Raimundo Gomes, explicou que a entidade respeita a decisão e vai cumprir a ordem judicial. No entanto, ele reforçou que os trabalhadores têm o direito de greve, conforme consta na Constituição.

“Uma audiência de conciliação será realizada no dia 25 e nessa audiência vamos ver se terá alguma proposta, que é o que a gente crê. Tendo algo na audiência de conciliação, a gente decide depois, não posso adiantar nada porque depende da categoria, mas vamos conduzir com responsabilidade e cautela, cumprindo a decisão judicial”, complementa.

O advogado do Consórcio FTS, Cleto Gomes defendeu que a proposta apresentada pela empresa inclui um ganho real de 2,14%, que suplanta o praticado por outras entidades sindicais do Ceará e do Brasil.

“A proposta do consórcio está acima do INPC e da média e visa garantir um equilíbrio justo para ambas as partes

O decreto do TRT pretende dar continuidade aos serviços essenciais prestados pela Linha Leste do Metrô de Fortaleza, reduzindo, dessa forma, os impactos para a população que utiliza o transporte coletivo, conforme explica a advogada do FTS, Nicya Lessa.

A greve e as propostas

Na última segunda-feira, 17, os funcionários que atuam nas obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza decretaram greve. A categoria reivindica reajuste salarial de 13% e outras melhorias, enquanto o Consórcio FTS, empresa contratada para a obra, ofereceu propostas inferiores. Atualmente, apenas os trabalhos de manutenção essenciais estão em andamento. Segundo os trabalhadores da obra, a paralisação seria mantida até que as demandas fossem atendidas.

Conforme relatado pelo presidente do Sindicato, Raimundo Nonato Gomes, desde de 2020 os trabalhadores vêm tentando implantar um plano de saúde para todos. Contudo, apenas 114 de aproximadamente 450/500 funcionários possuem essa cobertura. O presidente do Sintepav-CE afirmou que o Consórcio FTS alega falta de orçamento para ampliar o benefício.