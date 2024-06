Concursos no Ceará: salários chegam a R$ 13,9 mil; veja vagas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com um concurso unificado que preencherá 412 vagas. A inscrição poderá ser realizada até o dia 18 de julho, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) .

A Polícia Penal no Ceará está com 800 vagas abertas para candidatos com ensino médio completo. A seleção está sendo organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Cada cargo possui áreas de atuação e especialidade distintas e, no total, o concurso do TSE prevê 21 opções de carreira. Confira mais informações neste link .

As remunerações para os candidatos variam dependendo da escolaridade e do cargo.

O concurso da Prefeitura de Ipueiras, município que fica a 312,9 km de Fortaleza, está com três editais abertos, com 240 vagas para preenchimento imediato, além de oportunidades para cadastro reserva, para nível médio e superior.

Além disso, as inscrições foram prorrogadas até o dia 24 de junho. As oportunidades são distribuídas da seguinte forma: 600 imediatas e 200 para cadastro reserva.

Os aprovados serão lotados no Escritório Central ou na Sede da Empresa de Pesquisa Energética, localizados na cidade do Rio de Janeiro/RJ e em Brasília/DF.

Os interessados devem se inscrever a partir do dia 12 de junho de 2024, no site da Fundação Getulio Vargas. O valor da taxa é de R$ 120.

Exército (210 vagas)



A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) publicou dois editais de concurso para preenchimento de 210 vagas imediatas.

O primeiro edital conta com três oportunidades para o Quadro de Capelães, sendo duas de padres católicos e uma de pastor evangélico, e 44 vagas de nível superior para o Quadro de Oficiais.

O segundo edital oferece 162 oportunidades para Quadro de Oficiais em Serviço de Saúde:

Médicos sem especialidade (41)

Médicos com especialidade (111)

Farmacêutico (5)

Dentista (6)

As inscrições podem ser realizadas até as 15h do dia 14 de junho, e custam R$ 150. Com possibilidade de isenção da taxa para doadores de medula óssea ou pertencentes a famílias registradas no CadÚnico.

Mais informações estão disponíveis nos editais:

Instituto Militar de Engenharia (IME) Exército (137 vagas)

Com três editais publicados, o concurso do Instituto Militar de Engenharia (IME) Exército, possui 137 vagas para candidatos de nível médio e de nível superior.

As inscrições no concurso devem ser realizadas até o dia 10 de julho no site do Instituto Militar de Engenharia. O valor é de R$ 140 para nível médio e R$ 150 para nível superior.

O primeiro edital destina-se a preencher 60 vagas junto ao Curso de Formação e Graduação.

Ao ingressar no IME, o candidato adquire a condição de militar e de Aluno do Curso de Formação de Oficiais da Reserva do IME (CFOR/IME). No término do curso o aluno será incluído no Quadro de Engenheiros Militares (QEM)

O segundo edital visa o preenchimento de 38 vagas para Curso de Formação e Graduação da Reserva (CFG/Reserva), e se destina àqueles que desejam a inserção como Oficiais da Reserva de Segunda Classe do QEM.

Para disputar uma dessas vagas, é preciso ter:

No mínimo 16 anos e no máximo 22 anos, completos até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Ensino médio completo ou equivalente.



Altura mínima de 1,60m para o sexo masculino ou, 1,55m para o sexo feminino.

Como alunos, os candidatos possuem direito à alimentação, assistência médica, dentária, psicológica, alojamento, e remuneração inicial de R$ 1.334.

O terceiro edital tem o objetivo de preencher 39 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares - C Frm QEM.

É destinado a pessoas com diploma e concludentes de graduação em Engenharia que desejam seguir a carreira militar.

O aluno obterá a condição de militar e de aluno do Curso Básico de Formação Militar do QEM, com salário inicial de R$ 8.245.

Para concorrer ao cargo, o candidato precisa:

Ter idade máxima de 26 anos, completos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.



Graduação em Engenharia nas áreas determinadas no edital.



Altura mínima de 1,60m para o sexo masculino ou, 1,55m para o sexo feminino.

Confira os editais:

