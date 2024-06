Boas práticas de ESG na gestão pública serão certificadas no Ceará

Inscrições para o Selo ESG na Gestão Pública começam em julho deste ano. Crédito: Reprodução/Alece Marcos Moura

Com o objetivo de promover as boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) nos municípios cearenses, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lançou nesta quinta-feira, dia 27, o "Selo ESG na Gestão Pública". A certificação também visa reconhecer iniciativas já existentes, além de estimular os municípios cearenses e gestores públicos no desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A iniciativa, liderada pelo Comitê de Responsabilidade Social da Alece, é realizada em parceria com o Governo do Estado e conta com o apoio da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com a cartilha do projeto, o objetivo é estimular o desenvolvimento de práticas exitosas para o alcance das 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A implantação da medida no Ceará é uma forma de evidenciar todo o investimento feito pelo parlamento cearense nas áreas social e de sustentabilidade, afirma Evandro Leitão (PT), presidente da Alece. "O Selo ESG é um marco no posicionamento da Assembleia Legislativa em relação à governança ambiental e social. Somos uma instituição pública que pratica ESG de forma pioneira e inovadora passando para o patamar de instituição que certifica outros órgãos públicos em ESG".

A parceria da Alece com o Governo do Estado vai reconhecer projetos que estarão voltados para à população, de acordo com a vice-governadora do Ceará, Jade Romero. "Portanto, o impacto e o reconhecimento dessas ações são fundamentais para que, juntos e juntas, não somente os poderes executivos, mas junto com o Legislativo e o Judiciário, com toda a sociedade civil, setor produtivo e Terceiro Setor, possamos dar as mãos e caminhar para o mundo que a gente sonha". Ainda de acordo com a cartilha da medida, os municípios que aderirem ao selo vão poder ter uma facilidade na obtenção de crédito para projetos de fundos verdes, além da atração para investimentos externos, como instalação de empresas no município. Selo Alece ESG: Como irá funcionar? Com as inscrições marcadas para julho deste ano, o projeto fornece o "Caderno Geral de Indicadores do Selo Alece ESG", que funciona como uma ferramenta para a avaliação e o aprimoramento das práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e de governança no âmbito da gestão pública. Por meio do caderno, os gestores públicos poderão identificar áreas de destaque e oportunidades de desenvolvimento nos respectivos municípios. "Por isso, pedimos que a leitura deste caderno seja feita com atenção e que sirva de guia para o preenchimento do questionário de autoavaliação e para orientar as ações de melhoria do município posteriormente à certificação".