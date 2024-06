AES realiza apresentação do EIA Rima de projeto de H2V

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

"Foi uma audiência bem tranquila e faz parte do processo de licenciamento. Foi bem discutido com as comunidades indígenas, no resultado final ninguém demonstrou ser contra o projeto".

Agora, o projeto segue para a Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace) com a apreciação no Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) para emitir a licença-prévia.