Fique por dentro das últimas novidades sobre sustentabilidade no 1º Fórum ESG O POVO

Alertar sobre os problemas socioambientais da atualidade e colocar em pauta os caminhos sustentáveis disponíveis é o objetivo do 1º Fórum ESG O POVO. O evento gratuito ocorre dia 12 de julho, das 13h às 18h, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). As inscrições são limitadas e podem ser feitas online, no Sympla.



Durante o momento, as temáticas da sigla ESG (ambiental, social e governança, em tradução para o português) serão debatidas por especialistas. Além disso, o público irá conhecer cases de sucesso na área. Em busca de ampliar o debate, O POVO também traz uma série de três cadernos a partir dos mesmos pontos.

Finalizando a série de publicações, o terceiro e último caderno tem como tema principal ações de governança. As páginas trazem o Ceará como um exemplo nacional de avanço nas pautas de governança corporativa alinhadas com os propósitos de ESG.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A avaliação é do consultor empresarial e conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Ênio Arêa Leão. De acordo com ele, o Ceará tem mais empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) do que todos os outros estados do Nordeste juntos.