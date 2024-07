Sudene aprova incentivos fiscais para sete empresas do Ceará

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou incentivos fiscais para sete empresas do Ceará. Ao todo, o capital desembolsado chega a R$ 38,6 milhões em investimentos privados direcionados aos projetos beneficiados.

Os pedidos dos empreendimentos foram validados pela Diretoria Colegiada e deverão ser apresentados à Receita Federal, responsável pela validação das solicitações.

O maior investimento, de R$ 20 milhões e voltado para a demanda de implantação, é das Indústrias Reunidas Hélio Arruda Coelho, empresa de massa alimentícia, localizada em Massapê, município a 248,93 quilômetros (km) de Fortaleza.