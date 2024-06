Revitalização de prédios para moradia é discutido no Conselho da Sudene

Medida deve ser restrita às capitais do Nordeste, inicialmente, e visa reduzir déficit habitacional

Com o objetivo de reduzir o déficit habitacional, o Conselho da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) vai discutir a revitalização de prédios para a moradia.

A pauta será debatida nesta quinta-feira, 13. No mesmo dia, o Conselho também discutirá se os estados terão acesso a recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o presidente da Superintendência, Danilo Cabral, afirma que inicialmente a medida deve ser restrita às capitais do Nordeste.