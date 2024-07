Com investimento de R$ 20 mi, Grupo Hope mira expansão de lojas em Fortaleza

x Crédito: Fabiana Melo/Especial para O POVO

O Grupo Hope, do setor de moda íntima, praia (beachwear) e esportiva (fitness), chegará aos R$ 20 milhões de investimentos em 2024 em diversas frentes da companhia. A maior parte do aporte será destinado para a ampliação da estrutura fabril, que fica localizada em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. O objetivo é aumentar a capacidade produtiva com compras de novos maquinários e melhorias na estrutura. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Também haverá investimentos em marketing e na implementação do modelo de lojas DUO (lojas híbridas com portfólio das marcas Hope e Hope Resort).

Além disso, a empresa prevê atingir o número de 700 lojas em seus diversos formatos em cinco anos. Atualmente, o grupo conta com 280 em todo o Brasil. No Ceará, são apenas três: duas em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte. Nesse sentido, a sócia-diretora do Grupo Hope, Sandra Chayo, explica que um dos objetivos é aumentar o número de franquias no Estado, porém, não há uma data exata para que isso ocorra. "Nosso plano de expansão está muito focado nas operações híbridas, que unem as duas marcas do grupo. Eram para cidades menores até o começo do ano, mas agora percebemos a oportunidade de abrir lojas de rua em cidades maiores. Então, Fortaleza, com certeza, cabe loja no modelo DUO. Tem planos, tem espaço. Não sei se nesse ano, mas vai acontecer."

Até maio deste ano, a rede franqueada do grupo registrou aumento de 30% em lojas comparáveis ao igual período de 2023. Para o fechamento total do ano, a projeção do grupo é atingir R$ 430 milhões. Sobre a produção das peças, a expectativa é que sejam fabricados 9 milhões de itens das marcas da companhia, o que representa um aumento de mais de 20% do que a média de produção dos anos anteriores. Apenas no segundo semestre, quando a venda dos produtos aumenta mais devido aos dias dos pais, datas de fim etc, serão fabricadas 6 milhões de peças, sendo que, a partir de agosto, a produção aumentará para 1 milhão por mês. Para suprir a demanda, novos funcionários serão contratados. Desde o começo do ano, já foram chamados mais de 300 funcionários para atuar na fábrica. Sandra Chayo também destacou a nova tática da empresa de ocupar uma uma fatia do mercado com produtos de preços mais acessíveis para aumentar o público-alvo e competir com outras marcas. A ideia surgiu depois da contratação de uma consultoria, que elaborou um planejamento estratégico. "Nos últimos três meses, estamos crescendo aceleradamente, com dois dígitos de crescimento. Nossa taxa de crescimento semanal está acima de 30%. Então já está mostrando resultados."