Ceará vai receber maior parte do aporte de R$ 561 milhões da Sudene

Projeto da Cegás será desenvolvido com recursos da Sudene Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará registrou sete dos 25 empreendimentos que irão participar do programa de incentivos fiscais oferecido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para o Nordeste. Além disso, o projeto apresentado para o futuro será o da Companhia de Gás do Estado (Cegás). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este tem o início das atividades previsto para 2025, e a empresa deve investir R$ 7 milhões na diversificação das atividades de movimentação de gás canalizado em Fortaleza (CE).

Como um todo, a autarquia autoriza que as participantes do programa utilizem parte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) em novos investimentos. Assim, foram registrados R$ 561 milhões em investimentos privados para os nove estados da Região. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o Silvio Carlos, coordenador-geral de incentivos e benefícios fiscais da Sudene, dos 25 pleitos aprovados, 22 contam com redução de 75% do IRPJ, dois poderão reinvestir 30% do imposto devido e um, no Ceará, foi protocolado como projeto futuro.

As empresas selecionadas empregam 5.566 profissionais. Desse montante, 737 são novos postos de trabalho, dos quais 413 são diretos e 324 indiretos. Leia mais Revitalização de prédios para moradia é discutida no Conselho da Sudene Sobre o assunto Revitalização de prédios para moradia é discutida no Conselho da Sudene Seguido do Ceará, os outros estados cujos empreendimentos passaram a contar com incentivos fiscais foram: Alagoas (5), Espírito Santo (4), Pernambuco (2), Rio Grande do Norte (2), Minas Gerais (2), Sergipe (1), Maranhão (1) e Bahia (1). Em relação a modalidades de incentivos escolhidas, serão: Processo de modernização (12)



Implantação de empreendimentos (8)



Diversificação de linhas de produtos (3)



Complementação de equipamentos (2) O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, ressalta que o setor industrial também será beneficiado. “Os incentivos também fortalecem o nosso setor industrial. Além de conferir mais atratividade ao nosso território, eles dão a oportunidade para que os empreendedores atualizem a infraestrutura dos projetos e invistam em novos produtos, tornando nosso mercado ainda mais dinâmico”, comentou Danilo.