Projeto de hub de gás natural é apresentado pelo Governo do Ceará

Ceará depende do gás que vem do Rio Grande do Norte. Incidente em gasoduto acendeu alerta do mercado para restrição do combustível no Estado

O anúncio veio após O POVO publicar uma matéria sobre incidente no gasoduto que vem ao Ceará , em um cenário de restrição de gás no Estado.

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás ) e a Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) apresentaram o projeto de criação de um hub de gás natural no Estado.

Se aprovado, o Ceará estará posicionado como um centro estratégico na cadeia de valor do gás natural no Brasil. Esse hub servirá como um ponto de referência para o estabelecimento de preços e contratos de gás natural, facilitando a liquidez e a transparência do mercado.

Já o secretário da SDE destacou que a proposta do hub de gás "poderá trazer para o Ceará muitos investimentos industriais e contribuir para o desenvolvimento do Estado."

De acordo com o diretor-presidente da Cegás, Miguel Nery, "o Ceará precisa ampliar a oferta de gás natural, que por ser mais competitivo e gerar menos emissões do que outros combustíveis substitutos, atrairá muitos investimentos para o estado no atual contexto de transição energética."

Empresas demonstram interesse em operar no Complexo do Pecém

Além disso, o presidente da Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Hugo Figueirêdo, detalhou que a Petrobras e mais três empresas do setor demonstram interesse em operar no píer 2 do Pecém. A escolha, portanto, será por meio de um processo seletivo no segundo semestre deste ano.



"Inclusive com esses novos leilões aqui de potência previsto para o segundo semestre a nível federal, então existe uma demanda muito grande de gás natural no Ceará da mesma forma que existem empresas interessadas, então o magistério tem que fazer um processo seletivo para identificar o operador", afirma.

A busca pela operação é porque desde janeiro deste ano, após o término do contrato entre o governo do Estado e a Petrobras, o Ceará está sem o navio de regaseificação.

Ele tinha a capacidade de regaseificar 14 milhões de m³ do produto por dia e ficava no píer 2 do Pecém. Segundo a estatal, a decisão não partiu da companhia.

Com alerta do mercado e dos petroleiros para o combustível limitado no Estado, que demanda 500 mil metros cúbicos (m³) por dia, excluindo a necessidade das termoelétricas, o presidente do Pecém ressalta que “não há nenhum risco do Ceará ficar sem abastecimento de gás natural."