Térmica de R$ 4,7 bi é cancelada no Pecém, diz ZPE do Ceará

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará confirmou que a usina termelétrica Portocem, do grupo americano Ceiba Energy, não vai mais ser instalada no Complexo do Pecém. A térmica seria o segundo maior investimento privado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com recursos de R$ 4,7 bilhões. Em nota, a ZPE disse que "a empresa mantém o pré-contrato com a ZPE Ceará, buscando outra configuração viável nos próximos leilões de energia." Boatos de cancelamento do projeto circulavam desde que a Shell encerrou a negociação para fornecimento de gás natural para o empreendimento. No fim do ano passado, no entanto, uma nova negociação eliminou as chances de continuidade.



LANÇADA pedra fundamental para as obras da Portocem na ZPE Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Com pedra fundamental lançada com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), a usina assinou ainda com o consórcio formado pela Consag e Mitsubishi Power para a construção da termelétrica. Com capacidade de 1.572 megawatts (MW), a térmica foi a maior vencedora do 1º Leilão de Reserva de Capacidade de Potência, realizado em dezembro de 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para contratação de reserva de potência para o Sistema Interligado Nacional (SIN).