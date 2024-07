Incrições para o concurso da Câmara Municipal de Crato acabam nesta quarta-feira, 10

Ao todo, são ofertadas 51 vagas, para nível fundamental e médio. As remunerações iniciais serão de até R$ 3.950

Os interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, Instituto Consulpam . Confira o valor da taxa de inscrição:

Ao todo, são ofertadas 51 vagas , 17 imediatas e 34 para cadastro reserva, para nível fundamental e médio. As remunerações iniciais serão de até R$ 3.950 .

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Crato , município distante 538,53 km de Fortaleza, terminam nesta quarta-feira, 10 .

Nível fundamental: R$ 75

Nível médio: R$ 110

Vale ressaltar que inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do valor.



Concurso Câmara Crato: Aplicação



Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos. As provas serão aplicadas em dias e turnos diferentes dependendo do cargo.