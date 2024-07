MME: Brasil fecha acordo sobre aumento de produção em Jirau em 750 MW

A assinatura dos acordos ocorreram em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com a presença do presidente Lula.

Pela previsão, a adoção dessa quota no Rio Madeira permitirá elevar a produção de energia na hidrelétrica Jirau em 750 megawatts (MW). A usina hidrelétrica Jirau tem entre seus acionistas a Engie (40%), a Eletrobrás (40%) e a Mizha Participações S.A. (20%), subsidiária da Mitsui & CO.

A interligação se dará entre as subestações Guajará-Mirim (RO/Brasil) e Guayaramerin (Bolívia), e entre as subestações Epitaciolândia (AC/Brasil) e Cobija (Bolívia). "O objetivo do plano de conexão via sistema de distribuição é o de fornecer energia elétrica a localidades no norte da Bolívia, cujas redes elétricas atualmente operam de forma isolada", diz o MME, em nota.

Nesta última segunda-feira, Silveira esteve reunido com representantes do governo da Bolívia para tratar da possibilidade de compra direta de gás natural produzido no país vizinho. Ou seja, sem intermédio da Petrobras. Representantes do setor industrial brasileiro também estiveram presentes na reunião.

Jirau

O MME também informou que a geração de energia da Usina Hidrelétrica (UHE) de Jirau será otimizada, com flexibilização de regras operativas. Com isso, será permitido a continuidade da operação na quota 90 "constante ou ampliada durante o período de estiagem com ganhos energéticos" ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A usina é a quarta maior geradora de energia do Brasil em capacidade instalada. Segundo o balanço apresentada, com 50 unidades geradoras, a potência da usina é de 75 MW, com 3.750 MW de capacidade instalada.