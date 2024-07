Unimed Ceará terá operação no Pecém com ramo de traumatologia

O anúncio foi feito pelo presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Hugo Figueirêdo, nesta terça-feira, 9, durante a divulgação do Pacto pelo Pecém.

A Unimed Ceará terá operação no Pecém com o ramo de traumatologia, inclusive, para atender ferimentos de queimaduras.

Nesse sentido, haverá a cobertura completa do território do Complexo do Pecém pela tecnologia 5G, com o objetivo de melhorar a conectividade local.

A execução será da Brisanet, sob orientação da Anatel e do Ministério das Comunicações. De acordo com José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, serão instaladas nove torres 5G na área do Complexo do Pecém.

Destas, três já estão em operação, outras três estarão prontas em 45 dias e, o restante, em 70 dias. "Não só a população urbana, mas também serão beneficiadas as comunidades rurais", disse.