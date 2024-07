Sem terminal de gás, Governo do Ceará quer atrair novo operador para o Pecém

Píer 2 abrigava navio regaseificador da Petrobras até o fim de 2023 Crédito: FÁBIO LIMA

Em um cenário de restrição de gás no Estado, a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) confirmou ao O POVO que vai abrir, "em breve", processo para atração de um novo operador para o terminal de regás no Pecém. A situação é que desde janeiro deste ano, após término de contrato entre Executivo estadual e Petrobras, o Ceará está sem o navio de regaseificação que ficava no píer 2 do Porto do Pecém. Segundo a estatal, a decisão não partiu da empresa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Atualmente, petroleiros e o mercado acenderam alerta para o combustível limitado no Estado, que demanda 500 mil m³ de gás por dia, excluindo a necessidade das termoelétricas.

Isso porque, sem o navio no Pecém com capacidade para regaseificar 14 milhões de m³ por dia, o Ceará conta com o produto que vem do Rio Grande do Norte. Além disso, em junho, um sinistro no gasoduto Nordestão, operado pela empresa TAG, levantou o debate sobre a dependência externa de gás. Na ocasião de falha no gasoduto, hospitais, condomínios e indústrias em território cearense ficaram dependentes apenas de um fornecedor privado, a 3R Petroleum, segundo informações do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí (Sindipetro/CE-PI) e fontes do mercado.

A análise de Bruno Iughetti, especialista na área de Petróleo e Gás, é que o Estado não pode ficar "pendurado" em fornecedor de fora e tem de ter seu próprio terminal de regaseificação. Ricardo Pinheiro, consultor em Engenharia de Petróleo e Energias, corrobora com o pensamento e acrescenta que do jeito que está o Ceará tem combustível suficiente para a manutenção das operações atuais, mas não tem robustez, e a expansão industrial fica limitada.

Diante da situação, a Cegás primeiramente frisa, em nota, que é assegurado que não há risco de desabastecimento. Acrescenta ainda que o processo para atrair novo operador para o terminal de regás no Pecém "é para permitir o uso do gás natural para a transição energética, substituindo carvão e óleo combustível nos usos térmicos e não térmicos." Sobre a falha no gasoduto, ao O POVO, a TAG comunica que não houve "qualquer interrupção ou falha no serviço de transporte de gás natural que abastece os estados do Ceará e Rio Grande do Norte". Porém, nota do Governo do Estado destaca que o assunto ainda não foi resolvido.